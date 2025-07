Am Sonntag, 6. Juli, findet das diesjährigen Sommerfest in St. Ulrich (Agnes-Bernauer-Straße 104) statt. Nach dem Festgottesdienst und parallel dem Kindergottesdienst (im Freien) zum Patrozinium jeweils um 9.30 Uhr wird in Gemeinschaft und Genuss gefeiert! Für die Kinder gibt es ein buntes Programm auf dem „St. Uli Jahrmarkt”. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.