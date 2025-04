Wer gerne Quizfragen beantwortet, sollte sich Mittwoch, 30. April vormerken. Dann veranstaltet das Café Steinchen (Agnes-Bernauer-Straße 77) seinen inzwischen über die Stadtteilgrenze hinaus beliebten Quizabend. das Pub-Quiz startet um 19 Uhr und dauert bis voraussichtlich 21 Uhr. Eine Platzreservierung vorab ist nicht möglich, es gilt der Grundsatz „first come, first serve“. Mehr Infos zum Kulturcafé Steinchen, seinem neuen Programm und der Zwischennutzung des städtischen Grundstücks an der Agnes-Bernauer-Straße bietet die Seite www.cafe-steinchen.com im Internet.