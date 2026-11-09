Polizeiauto mit E-Scooter gerammt: 14-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstag, 5. November, gegen 22.30 Uhr fiel Beamten der Münchner Polizei ein E-Scooter auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem erkannten die Beamten, dass kein Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht war und der Fahrer mehrere Rotlichter missachtete. Aus diesem Grund sollte der unbekannte Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden, fuhr aber immer wieder den Beamten davon.
Da eine Gefährdung für Fußgänger nicht auszuschließen war, stellten die Polizeibeamten ihr Dienstfahrzeug in der Landsberger Straße gut sichtbar auf dem Geh- und Radweg ab, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Der E-Scooter fuhr jedoch frontal in das Dienstfahrzeug, wodurch der Fahrer - ein 14-Jähriger - stürzte und sich schwer verletzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der E-Scooter wurde total beschädigt, das Dienstfahrzeug sowie ein vor Ort geparkter Ford Pkw wurden leicht beschädigt.
Neben diversen Verkehrsverstößen wurde der 14-Jährige auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.