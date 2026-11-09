Polizeiauto mit E-Scooter gerammt: 14-Jähriger schwer verletzt

Da eine Gefährdung für Fußgänger nicht auszuschließen war, stellten die Polizeibeamten ihr Dienstfahrzeug in der Landsberger Straße gut sichtbar auf dem Geh- und Radweg ab, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Der E-Scooter fuhr jedoch frontal in das Dienstfahrzeug, wodurch der Fahrer - ein 14-Jähriger - stürzte und sich schwer verletzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der E-Scooter wurde total beschädigt, das Dienstfahrzeug sowie ein vor Ort geparkter Ford Pkw wurden leicht beschädigt.