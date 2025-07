Seniorinnen und Senioren aus dem Quartier Mitterfeldstraße sind eingeladen beim Nachmittag für die ältere Generation am Donnerstag, 31. Juli, ab 14 Uhr mit dabei zu sein. Bei Tanzmusik, Essen und Getränk kann gefeiert werden. Der Bezirksausschuss 21 und der Seniorenbeirat Pasing-Obermenzing lädt zu einem Essen und einem Getränk ein. Eine Anmeldung ist erforderlich – per Tel. 0152 32 166 155 bzw. 089 / 580 91-26 oder per Mail quartiermitterfeldstr@die-mitterfelder.de. Mit dem Bus 57 werden noch drei Stationen gefahren, Abfahrt ist um 13.15 Uhr oder Treffen vor Ort. Gutscheinvergabe vor Ort.