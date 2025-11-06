Die Stadtwerke München (SWM) konnten die Hohlräume im Baufeld der Tram-Westtangente im Bereich des U-Bahnbauwerks Bereich der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Gotthardstraße erfolgreich verfüllen. Die Bodensanierungen werden fortgeführt. Durch kurzfristige Umstellungen im Bauplan nutzt die SWM die dafür notwendigen Sperrungen, um Gleisbauarbeiten vorzuziehen und spätere Verkehrseinschränkungen zu vermeiden.

Nach der Verfüllung der Hohlräume im südöstlichen Kreuzungsbereich werden die Bodensanierungen im nördlichen Bereich der Kreuzung bis voraussichtlich Mitte Dezember fortgeführt.

Die Einbahnregelung in der Fürstenrieder Straße zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße ist aufgehoben. Dagegen ist bis circa Mitte Dezember die Überfahrt der Gotthardstraße über die Fürstenrieder Straße zur Fortsetzung der Bodensanierung und für vorgezogene Gleisbauarbeiten komplett gesperrt.

Der nördliche Fußgängerüberweg über die Fürstenrieder Straße ist weiter nach Norden auf Höhe der Stadtbibliothek verlegt worden. Der südliche Fußgängerüberweg verschiebt sich um etwa 100 Meter nach Süden. Für nicht mobilitätseingeschränkte Personen empfiehlt sich eine Abkürzung durch das Sperrgeschoss der U-Bahnhaltestelle Laimer Platz.

Die Buslinien 51 und 151 in Richtung Moosach Bf. bzw. Westfriedhof verkehren wieder auf dem regulären Linienweg. Allerdings kann die Haltestelle Aindorferstraße in Richtung Norden weiterhin nicht bedient werden.

Die Ersatzbuslinien 19 und N19 werden weiterhin in Richtungen Westendstraße zwischen Laim Bf. und Agnes-Bernauer-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Fürstenrieder Straße, Laimer Platz und Friedenheimer Straße entfallen.