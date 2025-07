Das regelmäßige Programm in der Tagespflege Laim-Pasing bietet am Donnerstag,17. Juli, um 14 Uhr eine besondere Gelegenheit, gemeinsam schöne Momente zu erleben. Bei einem Treffen am Pasinger Bahnhof werden musikalische Erinnerungen wach, wenn Michaela Dietl mit ihren Liedern für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Das Event findet an der frischen Luft statt, was für eine angenehme und entspannte Umgebung sorgt. Gäste der Tagespflege sind herzlich eingeladen, aktiv mitzuwirken und die Musik gemeinsam zu genießen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht – jeder Beitrag macht das Erlebnis noch schöner!

Der Treffpunkt ist direkt vor Ort, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für diejenigen, die auf Mobilitätshilfen angewiesen sind, steht ein Taxi bereit, um den Weg zum Treffpunkt zu erleichtern.

Dieses musikalische Treffen verspricht einen Tag voller Freude, Gemeinschaft und unvergesslicher Erinnerungen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, alte Lieder wieder aufleben zu lassen und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen.