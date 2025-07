Für alle Malfreunde ist am Dienstag, 15. Juli, mit einer offenen Gruppe im Galerie Speiserestaurant (Mitterfelderstraße 20) eine tolle Gelegenheit in Gesellschaft zu zeichnen. Das Treffen findet von 14.30 bis 16 Uhr statt. Bei einem Erstbesuch wird um Anmeldung unter Tel. 0152 32 166 155 bzw. 089 / 580 91-26 oder per Mail an quartiermitterfeldstr@die-mitterfelder.de gebeten.