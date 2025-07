Laim bekommt keine neue Streetball-Anlage

Eine Teilfläche hat das Baureferat dann aber doch noch im Viertel aufgetan, die den Kriterien für die Schaffung einer Streetball-Anlage entsprechen würde: die öffentliche Grünanlage nördlich der Hans-Thonauer-Straße. Doch auch hierfür sieht das Baureferat derzeit keine Chancen auf Umsetzung: „Aufgrund der aktuellen Haushaltslage der Landeshauptstadt München kann eine Umsetzung nicht in Aussicht gestellt werden.“

Wer also in Laim Streetball spielen möchte, findet nach wie vor nur die Körbe in der Jugendspielanlage Von-der-Pfordten-/Valpichlerstraße oder in der Grünanlage am Joergplatz.