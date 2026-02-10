Am Mittwoch, 4. März, um 14.30 Uhr findet in der Cafeteria des ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22) Informationsveranstaltung mit der Seniorenvertretung Laim zur Kommunalwahl (8. März) statt. Konrad Stöckl, Seniorenvertreter in Laim, spricht unter anderem über folgende Fragen und Wissenswertes zu den anstehenden Kommunalwahlen:Was ist eine Kommunalwahl eigentlich und worum geht es hier? Wer wird da gewählt und wer darf zur Wahl gehen? Was tun die Kommunalpolitiker und warum ist es sinnvoll und wichtig, von dem Wahlrecht Gebrauch zu machen? Anmeldung bis 25. Februar im ASZ unter Tel. Tel. 089/57 50 14 oder 089/54 22 520 10.