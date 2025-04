Über Ostern finden zahlreiche Gottesdienste im Viertel statt. Hier sind einige ausgewählte: Am Donnerstag, 17. April, um 19 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Willibald (Agnes-Bernauer-Str. 181) ein Abendmahlgottesdienst mit Chorgemeinschaft anschließend Anbetung statt.

In der Pfarrkirche St. Ulrich (Agnes-Bernauer-Str. 104) wird die Messe vom Hl. Abendmahl musikalisch gestaltet von der Chorgemeinschaft JERICHO. Beginn ist am 17. April um 19 Uhr.

In der Pfarrkirche Zu den hl. zwölf Aposteln (Schrobenhausener Str. 1) findet am Samstag, 19. April, um 21 die Feier der Osternacht (Messe), mit Speisensegnung. Musikalisch gestaltet wird sie vom Vokalensemble und der Herrenschola Zwölf Apostel.

Ebenfalls am Samstag, 19.4., um 21 Uhr findet in der Pfarrkirche Namen Jesu (Saherrstr. 17) die Feier der Osternacht als Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung, Speisensegnung und festlicher Orgelmusik statt.