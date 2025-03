WLAN an den neuen Tramhaltestellen gefordert

Ein Antrag aus der diesjährigen Einwohnerversammlung der Jugendlichen gab den Anstoß, dass der Bezirksausschuss Laim sich jetzt für eine Erweiterung des WLAN-Netzes im Viertel einsetzt. Die Grünen-Fraktion initiierte den entsprechenden Antrag und fordert darin, dass im Zuge der Bauarbeiten an der Tram-Westtangente in der Fürstenrieder Straße sogleich auch mehr Internetzugang geschaffen werde. „Insbesondere sollen dabei die neuen Tram-Haltestellen bezüglich einer Ausstattung mit M-WLAN geprüft werden: Laim Bahnhof, Fürstenrieder Straße, Laimer Platz, Aindorferstraße, Ammerseestraße“, heißt es im Antrag.

Der Zugang zu kostenlosem WLAN ermögliche allen Bürgern, am digitalen Leben teilzuhaben und wichtige Informationen abzurufen. „Zudem steigert die Verfügbarkeit von kostenlosem WLAN an Haltestellen die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs“, begründet Antragsinitiator Martin Beier. „Die Erweiterung des M-WLAN-Netzes kann im Zuge der ohnehin stattfindenden Bauarbeiten für die Tram-Westtangente kostengünstig umgesetzt werden.“

Ob bei der angespannten Haushaltslage eine Ausstattung der neuen Haltestellen mit WLAN realistisch ist? Carsten Kaufmann, Vorsitzender der SPD im BA Laim, hegt daran Zweifel. Auch hätten Studien gezeigt, dass das öffentliche und kostenfreie WLAN an den Haltestellen gar nicht so umfänglich genutzt würde, erklärt er. Dennoch stimmte auch die SPD-Fraktion im BA Laim für den Grünen-Antrag, der somit einstimmig vom BA Laim an die Stadtverwaltung verabschiedet wurde.