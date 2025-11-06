Wer Freude hat an schönen Dingen, die auch noch praktisch sind, sollte diesen Monat unbedingt im laim_up vorbeischauen, dem internationalen Begegnungszentrum (Guido-Schneble-Str. 24). Ob Taschen im Ethno-Look, Schmuck-Unikate, dekorative Kerzen oder Handgestricktes für die kalten Tage – beim Wintermarkt wird man garantiert fündig. Alle Objekte wurden im laim_up hergestellt in Kooperation mit Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen.

Das Stöbern nach hübschen Geschenken wird zudem mit Punsch, Waffeln oder Plätzchen versüßt. Und gemütlich chillen mit netten Leuten kann man im laim_up sowieso.

Die Termine sind des Wintermarkts sind Sa., 22.11. und So., 23.11, 14-18 Uhr; Mi., 26.11. und Do., 27.11., 16-19 Uhr sowie Sa., 29.11., und So., 30.11, 14-18 Uhr.

Mehr Infos auf www.laim-up.de.