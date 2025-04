WC wird am Hogenbergplatz eingerichtet

Es wird zum drängenden Problem, wenn das „stille Örtchen“ im öffentlichen Raum fehlt. Am Hogenbergplatz etwa, wo Spielplatz, Liege- und Spielwiese, Calisthenics-Anlage und vieles mehr vorhanden sind, fehlte bislang eine Toilette zur öffentlichen Nutzung. Als per Stadtratsbeschluss im Dezember 2019 das Baureferat damit beauftragt wurde, an 29 Standorten im öffentlichen Stadtraum Toilettenanlage zu realisieren, schlug der Bezirksausschuss Laim (BA 25) den Hogenbergplatz vor. Dafür bekam man die Zusage und die Planungen begannen. Vor einem Jahr hatte die Abteilung Gartenbau im Baureferat verschiedene Standortmöglichkeiten geprüft und in Abstimmung mit dem BA Laim schließlich entschieden, dass eine neue WC-Anlage an der Nordseite des Hogenbergplatzes und damit nördlich der Valpichlerstraße errichtet werden soll.