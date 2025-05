Das ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22) lädt am Donnerstag, 5. Juni, von 10 bis 13 Uhr zu einem Vortrag von Martin Steuber zum Online-Banking in der Cafeteria ein. Immer mehr Bankgeschäfte verlagern sich ins Internet, um den Kunden mehr Flexibilität und Komfort zu bieten. Lange Wartezeiten in den immer wir heute unsere Bankgeschäfte schnell und sicher online erledigen - jederzeit und überall. Kosten: 5 Euro. Anmeldung bis 4. Juni unter Tel. 089/57 50 14 oder Tel. 089/54 22 520 10 oder per E-Mail an asz-laim@awo-muenchen.de.