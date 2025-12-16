Am Samstag, 13. Dezember, verabredete sich ein 16-Jähriger über ein Internetportal zum Kauf von Kopfhörern. Als er in einem Hinterhof den Käufern sein Bargeld zeigen sollte, wurd ihm nach eigener Aussage unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, während ihm das Geld aus der Hand gerissen wurde. Der 16-Jährige verfolgte die flüchtenden Täter und machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. In einem Hausflur konnte er einen der flüchtenden Täter stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung des Anwesens konnten alle Räuber - vier Kinder und Jugendliche (14, 15 und 16 Jahre alt) festgenommen werden.