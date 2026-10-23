Unfall mit Polizeiauto: Zwei Verletzte

Am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 10 Uhr befuhren eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter mit einem Polizeiauto die Elsenheimer Straße von der Hansastraße kommend in Richtung Landsberger Straße. Unmittelbar dahinter fuhr ein 33-Jähriger mit einem BMW Pkw, mit einigem Abstand dahinter wiederum fuhr ein 21-Jähriger mit einem Fiat Pkw.
Verkehrsbedingt mussten das Polizeiauto und der Pkw des 33-Jährigen anhalten. Der 21-Jährige fuhr dabei schräg auf den Pkw des 33-Jährigen auf und schrammte rechtsseitig entlang. Im Anschluss fuhren die beiden Pkw auf das stehende Polizeifahrzeug auf. Der 33-Jährige und der Polizeibeamte wurden jeweils leicht verletzt.
An allen drei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Fahrzeuge des 21-Jährigen und des 33-Jährigen waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.