Unfall mit Polizeiauto: Zwei Verletzte

Verkehrsbedingt mussten das Polizeiauto und der Pkw des 33-Jährigen anhalten. Der 21-Jährige fuhr dabei schräg auf den Pkw des 33-Jährigen auf und schrammte rechtsseitig entlang. Im Anschluss fuhren die beiden Pkw auf das stehende Polizeifahrzeug auf. Der 33-Jährige und der Polizeibeamte wurden jeweils leicht verletzt.