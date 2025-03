Ein offenbar angetrunkener, 26-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag, 25. März, gegen 13:10 Uhr, mit einem 12-Jährigen zusammengestoßen. Der 26-Jährige fuhr auf dem Fahrradweg in der Fürstenrieder Straße und touchierte den Jungen mit dem Lenker. Beide wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, der 12-Jährige kam in ein Krankenhaus. Wegen des Alkoholgeruchs und drogentypischen Auffälligkeiten wurde eine Blutentnahme beim Pedelec-Fahrer veranlasst.