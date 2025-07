Das Angebot am Sonntag, 20. Juli, richtet sich an tanzbegeisterte Menschen ab 60 Jahren und wird von OLL INKLUSIV bzw. Mitra Kassai aus Hamburg organisiert. Die Veranstaltung findet im 25hours Hotel am Bahnhofplatz 1 in München statt. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt ist vor Ort, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Mobilitätseingeschränkte steht ein Taxi bereit. Die Taxifahrt beginnt um 13.30 Uhr.