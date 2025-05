Glück im Unglück hatte eine ältere Dame beim Versuch, von einer Leiter auf das Flachdach ihrer Garage in der Geyerspergerstraße zu steigen. Sie stürzte, blieb auf dem Vordach liegen und wurde erst am folgenden Vormittag von einer Nachbarin bemerkt.

Die gerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr stiegen sofort auf das Dach und begannen mit der medizinischen Versorgung. Die Seniorin wurde nach etwa 30-minütigen Einsatz an den Rettungsdienst übergeben. Sie wurde bei dem Sturz nicht schwerer verletzt, kam aber in eine Klinik.