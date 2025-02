Sich und anderen helfen

Fast jeden Tag werden Nachrichten von gefährlichen Situationen oder Übergriffen bekannt und nicht selten gehen die Passanten vorbei, ohne zu helfen. Viele haben Angst, das Falsche zu tun. Der Kurs „Zivilcourage und Selbstsicherheit” der Polizeiinspektion 41 (Laim) in der Volkshochschule gibt wichtige Tipps zur Selbstsicherheit, um Situationen besser einzuschätzen, und beantwortet die Frage, wie man sich oder anderen helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Den Teilnehmern wird außerdem anschaulich vermittelt, wie man auf Gefahrensituationen, unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, reagieren kann.

Der Kurs wird durch Beamte der Polizeiinspektion 41 (Laim) in der Volkshochschule durchgeführt. Er findet am Donnerstag, 27. März, von 17 bis 20.30 Uhr in der Vhs (Fürstenrieder Str. 53) statt. Bitte über die Vhs anmelden (www.mvhs.de oder Tel. 089/480066830, Kursnummer U125731).