Am Freitag, 23. Mai, wird in Laim zur Seniorenfilmvorführung eingeladen. Im Neues Rex Filmtheater (Agricolastraße 16) wird der Film „Im Taxi mit Madeleine“ gezeigt. In dem französischen Drama von Christian Carion aus dem Jahr 2022 geht es um eine 92-jährige Dame, die mit dem Taxi ins Pflegeheim fährt und auf dem Weg dorthin dem Fahrer Charles ihre Lebensgeschichte erzählt. Beginn der Vorführung ist um 13 Uhr, Einlass bereits ab 12.30 Uhr. Aufgrund der Kooperation von Kino und Seniorenvertretung Laim werden die Eintrittskarten für 5 Euro angeboten. Tickets sind zwar nur am Vorstellungstag an der Kasse erhältlich, eine Reservierung ist jedoch telefonisch unter Tel. 089/562500 möglich.