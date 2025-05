Eine Radfahrerin ist am Sonntag, 18. Mai, von einem Kleintransporter angefahren und verletzt worden. Der Fahrer des Kleintransporters flüchtete. Die 44-Jährige Münchnerin fuhr gegen Mitternacht mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Fürstenrieder Straße stadtauswärts. Als sie die Kreuzung mit der Gotthardstraße bei grünem Licht überqueren wollte, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen Kleintransporter auf der Gotthardstraße stadtauswärts. Die Fahrradfahrerin fuhr mit dem Fahrrad gegen die rechte Seite des Fahrzeuges und stürzte. Dabei wurde sie verletzt.

Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters flüchtete. Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Führer machen kann, wird gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, unter Tel. 089 6216-3322 in Verbindung zu setzen.