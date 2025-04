Am Mittwoch vor Ostern klingelte gegen 15 Uhr bei einem 57-jährigen Pflegebedürftigen eine bislang unbekannte Frau, welche sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgab. Der 57-Jährige ließ die Frau daraufhin in seine Wohnung. Dort verwickelte sie ihn in ein längeres Gespräch und durchsuchte dabei alle Schubladen im Wohnraum. Hierbei entwendete sie ein Mobiltelefon sowie mehrere Schmuckstücke. Nachdem sich die Täterin entfernt hatte, bemerkte der 57-Jährige den Diebstahl und verständigte eine Angehörige über den Vorfall. Diese verständigte die Polizei. Bei einer Befragung anderer Anwohner des Anwesens durch die Polizei stellte sich heraus, dass ein zweiter Bewohner des Anwesens, ein 80-Jähriger, durch die unbekannte Frau ebenfalls bestohlen wurde. Auch in diesem Fall gab sie sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus und entwendete Bargeld aus einer Schublade.

Die Täterin wird in beiden Fällen wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 55 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, lange blonde Haare, hellbraunes Gesicht; trug ein Kleid mit mehreren Streifen.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zschokkestraße, Kiem-Pauli-Weg und Burgkmairstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.