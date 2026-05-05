Perspektive für kirchliche Räumlichkeiten: Projekt in der Gemeinde Namen Jesu

Ziel des Projekts ist es, mit den Menschen vor Ort Ideen für neue gemeinwohlorientierte Nutzungsmöglichkeiten für die kirchlichen Räumlichkeiten zu entwickeln. Dabei ist es den Initiatoren nach eigenen Angaben „besonders wichtig, die Perspektiven, Bedürfnisse und Ideen vieler Laimerinnen und Laimer aktiv einzubeziehen”.

Am Donnerstag, 21. Mai, von 18 bis 20 Uhr findet hierzu bereits der zweite Workshop im Pfarrsaal der Gemeinde Namen Jesu (Saherrstraße 15) statt. In den Werkstätten möchten alle gemeinsam ins Gespräch kommen, die (Raum-)Bedarfe im Stadtteil sichtbar machen und Ideen für mögliche Nutzungen sammeln. Jede Perspektive trage dazu bei, ein möglichst vielfältiges Bild der Bedarfe und Zukunftsperspektiven in Laim zu erhalten.