Das ASZ Laim bietet neuerdings in Kooperation mit der psychosozialen Betreuung Alte Heimat / Thomas Wimmer Haus jeden vierten Donnerstag im Monat einen Männertreff an. Bei stehen das gemütliche Beisammensein, nette Unterhaltung und sonstige interessante Themen im Mittelpunkt. Erstmals treffen sich Interessierte am Donnerstag, 22. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr im ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22). Weitere Termine sind der 26. Juni , der 24. Juli und der 28. August.