Münchner Wohnen übernimmt Leitung des Nachbarschaftstreffs

Der Nachbarschaftstreff in der Alten Heimat wird der sechste Treff sein, für den die Münchner Wohnen die Trägerschaft inne hat. Die Münchner Nachbarschaftstreffs sind Begegnungsorte, die den sozialen Zusammenhalt in den Stadtteilen stärken. Sie fördern das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen, bieten Raum für Austausch, Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement.

Mit offenen Angeboten und Veranstaltungen wirken Nachbarschaftstreffs gegen soziale Isolation und unterstützen ein lebendiges Quartier. Das Motto: „Von Nachbarn für Nachbarn“. In den Nachbarschaftstreffs erhalten Nachbarn zudem Erstberatung durch die Projektleitung zu unterschiedlichen Themen, auch bei Konflikten kann sie vermitteln.

Seit 2022 befindet sich der Nachbarschaftstreffs in der Alten Heimat in den Räumen am Kiem-Pauli-Weg.

Für die Besucherinnen und Besucher des Treffs in der Alten Heimat ändert sich mit der neuen Trägerschaft wenig: Er bleibt ein offener Ort, an dem alle Nachbarn ihre Ideen einbringen und gemeinsam aktiv sein können. Die beliebten Angebote, Aktionen und Veranstaltungen werden weiterhin stattfinden. Die Gruppen, die bisher die Räume nutzen, werden auch in Zukunft dort ihren Platz haben, auch Personal bleibt teilweise erhalten. „Wir freuen uns auf die neue Aufgabe in der Alten Heimat und werden sicherlich den ein oder anderen neuen Impuls setzen“, sagt Christian Müller. „Ich gespannt, wie sich die Arbeit vor Ort auch mit Blick auf die neuen Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung entwickelt.“