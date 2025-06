laim_up auf dem 3. Platz beim Nachbarschaftspreis

„Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung der Stiftung Daheim im Viertel, mit der das Engagement von laim_up für ein solidarisches und antirassistisches Laim so große Wertschätzung und Unterstützung erfährt“, erklärt Petra Stockdreher auf Anfrage, eine der Frauen, die laim_up mitgründete. „Mit dem Preisgeld ist es uns möglich, die nächsten Projekte mit neuem Schwung anzugehen.“ 5.000 Euro Preisgeld sind mit der Auszeichnung der Stiftung verbunden, die nachbarschaftliches Zusammenleben in der Stadt nicht nur ehren, sondern auch finanziell fördern will.

laim_up ging 2020 aus der vormaligen Initiative „Inlaim“ hervor. Petra Stockdreher, Sophie Kaiser, Sevda Cakir und andere ehemalige Inlaim-Mitglieder taten sich dafür zusammen und gründeten die neue Vereinigung, die 2021 als gemeinnütziger Verein eingetragen wurde. Von Anfang an stand der partizipative Gedanke im Vordergrund. laim_up will für alle Menschen im Viertel ohne Konsumzwang, partei- und religionsunabhängig, offen sein. Gemeinsam und spartenübergreifend werden hier Vorstellungen vom Zusammenleben in der Stadt entwickelt und insbesondere durch Kunst-, Musik- und Wissenschaftsprojekte zum Ausdruck gebracht. Manche Aktionen, wie etwa die Kunstprojekte und Stadtteilspaziergänge, werden im öffentlichen Raum durchgeführt. Ausstellungen, Musikabende, Literaturzirkel oder Schachabende finden indes im Laden in der Guido-Schneble-Straße 24 statt.