Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kawasaki-Fahrer und einem Auto kam es Freitag, 7. März, gegen 21.30 Uhr zu einem Zusammenstoß, bei dem der 42-jährige Motorradfahrer aus München verletzt wurde. Der Kradfahrer fuhr offenbar mit deutliche überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts auf dem linken der drei vorhandenen Fahrstreifen, der aufgrund einer Baustelle durch Pylonen und Warnbaken für den Verkehr gesperrt ist. Der 22-jährige Pkw-Fahrer aus München fuhr stadtauswärts und prallte mit dem Kawasaki-Fahrer zusammen, als er links in die Meier-Helmbrecht-Straße abbiegen wollte. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in fünfstelliger Höhe.