Mehrere Einbrüche in Firmen: Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag, 21. Dezember 2024, 20.20 Uhr, bis Samstag, 14. April, 7.55 Uhr, kam es im Münchner Stadtgebiet und im Landkreis München zu mehreren Einbrüchen in Filialen eines Gewerbebetriebs. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass in den Tatzeiträumen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten.