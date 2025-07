Live-Sommerblues von Boris Ruge gibt es am Freitag, 11. Juni, ab 15 Uhr im Café Beans and Books (Knorrstr. 8), denn da ist „Männertag” von Mitterfelder. Taxiabfahrt ist um 14 Uhr.

Der Eintritt ist frei, doch eine Anmeldung bei Das Mitterfelder Seniorengerechte Quartier ist notwendig – entwder per Telefon 089 / 580 9126 oder 0152 32 166 155 oder auch per Mail an quartiermitterfeldstr@die-mitterfelder.de.