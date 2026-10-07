In seinem Herbstkonzert am Samstag, 18. Oktober, widmet sich der Paul-Gerhardt-Chor dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart sowie dem Requiem von John Rutter: Zwei Totenmessen, in denen in faszinierenden Klangfarben die christliche Vorstellung von Gericht und Gnade, menschlichem Sterben und ewigem Leben musikalisch dargestellt wird. Beginn ist um 17 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche (Mathunistr. 23-27). Die Mitwirkenden sind Gisela Weinberger (Sopran), Regine Jurda (Al), Q-Won Han (Tenor), Raphael Sigling (Bass), das Münchner Oratorienorchester sowie der Paul-Gerhardt-Chor unter Leitung von lse Krüger. Eintrittskarten zwischen 20 und 30 Euro gibt es über www.paul-gerhardt-chor.de.