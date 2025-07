Im Rahmen seines 80-jährigen Bestehens lädt der Paul-Gerhardt-Chor am Dienstag, 8. Juli, um 20 Uhr unter Leitung von Ilse Krüger zu einem sommerlichen Motettenkonzert in der Paul-Gerhardt-Kirche (Mathunistraße 23-27) ein. Auf dem Programm stehen „Highlights“ aus der Geschichte der geistlichen Chormusik, die den Chor in den Jahrzehnten seines Bestehens begleitet haben.

Zur Aufführung kommen Werke aus unterschiedlichen Epochen: von Claudio Monteverdi (Cantate Domino) über Johann Sebastian Bach (u. a. „Gloria sei dir gesungen“) bis hin zu Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Arvo Pärt und Morten Lauridsen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Konzert zum Zuhören, vielmehr können Chorerfahrene auch kurzfristig bei einigen Werken mitsingen. Eine Ansingprobe findet dazu um 18.45 Uhr statt. Mehr Infos dazu unter www.paul-gerhardt-chor.de.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chorarbeit sind herzlich willkommen.