Im Rahmen der Prävention gegen Mobbing bietet das Familienzentrum Laim (Valpichlerstr. 36) einen Kurs für Kinder sowie einen Vortrag für Eltern an. Um die Resilienz der Kinder frühzeitig zu stärken, startet am Samstag, 11. Oktober, ein Selbstbehauptungstraining für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren. Der Kurs findet jeweils von 10 bis 11 Uhr statt. Einen Vortrag zum Thema Mobbing für Erwachsene bietet das Familienzentrum dann am Mittwoch, 12. November. Beginn ist um 18 Uhr. Nähere Infos zu beiden Angeboten sind per E-Mail an fam@dksb-muc.de oder unter Tel. 089/566933 erhältlich.