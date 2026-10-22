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Laim (München)PolizeiberichtePolizei
Veröffentlicht am 22.10.2026 13:01

Frau in Tram belästigt: Fahrer hilft

In der Nacht auf Mittwoch, 21. Oktober, gegen 4 Uhr wurde eine 21-Jährige in einer Trambahn der Linie N19 von einem 22-Jährigen angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch wollte die 21-Jährige den Kontakt zu dem Mann abbrechen. Daraufhin begann dieser, die Frau oberhalb der Kleidung am Oberschenkel zu berühren. Trotz mehrmaliger Aufforderung, dies zu unterlassen, lies der 22-Jährige nicht von ihr ab.

Daraufhin wendete sich die 21-Jährige an den Trambahnfahrer und machte ihn auf die Situation aufmerksam. Der Fahrer erlaubte der 21-Jährigen, in die Führerkabine einzutreten, um so der Situation zu entkommen. Anschließend wählte er den Polizeinotruf 110. Die verständigte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen noch in der Trambahn festnehmen.

Der 22-Jährige wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15.

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