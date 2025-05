Faschingsclub Laim hat seinen Vorstand gewählt

Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Faschingsclub Laim seinen Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt und sich dabei vorrangig für die Jugend entschieden. Einzig Clubpräsidentin Christiane Rygol, die den Verein seit vielen Jahren führt, bleibt auch künftig an dessen Spitze. Von den Mitgliedern wird sie als „Perle des Faschings“ bezeichnet, die den Geist des Vereins wie kaum eine andere verkörpere.

In seinem Amt als Vizepräsident wurde ihr Schwiegersohn Christian Beck bestätigt. Seit zwanzig Jahren tanzt er im Männerballett und bringe ebenso viel Erfahrung und Leidenschaft in die Vorstandsarbeit ein wie Clubpräsidentin Rygol, erklärt der Verein. Zur Schriftführerin wurde Nicole Kohler gewählt, die sich gegen Herausforderer Jochen Drechsler durchsetzte und nun in ihre zweite Amtszeit startet.