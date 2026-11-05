Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Geldbeutel

Als einer der beiden Männer angab, auf die Toilette zu müssen und die Seniorin ihm den Weg wies, konnte sich der zweite Täter unbeobachtet in der Wohnung bewegen. Nach etwa einer Stunde verließen die beiden Männer die Wohnung in unbekannte Richtung. Erst am Abend fiel der über 80-Jährigen auf, dass ihr Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Gesamtwert sowie verschiedene Dokumente und Bankkarten.