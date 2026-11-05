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Laim (München)PolizeiberichtePolizeiSenioren
Veröffentlicht am 05.11.2026 14:42

Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Geldbeutel

Am Dienstag, 3. November, gegen 15 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen. Die beiden etwa 50 Jahre alten Männer gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Die Seniorin ließ die beiden in die Wohnung, woraufhin diese vorgaben, Arbeiten am Internet und am Telefonanschluss der über 80-Jährigen zu verrichten.

Als einer der beiden Männer angab, auf die Toilette zu müssen und die Seniorin ihm den Weg wies, konnte sich der zweite Täter unbeobachtet in der Wohnung bewegen. Nach etwa einer Stunde verließen die beiden Männer die Wohnung in unbekannte Richtung. Erst am Abend fiel der über 80-Jährigen auf, dass ihr Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Gesamtwert sowie verschiedene Dokumente und Bankkarten.

Anschließend vertraute sich die Seniorin einer Bekannten an. Diese begab sich zur örtlich zuständigen Polizeiinspektion und erstattete für die über 80-Jähre eine Anzeige. Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Friedenheimer Straße, Endelhauserstraße, Kirchwaldstraße und Meister-Mathis-Weg (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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