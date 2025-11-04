In der Nacht auf Sonntag, 2. November, ist es zu einem Großeinsatz von Polizei und Berufsfeuerwehr bei einer Privatfeier in Laim gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte nach einem Notruf fanden diese drei bewusstlose Personen vor: einen 21-Jährigen, einen 25-Jährigen und eine 29-Jährige. Diese wurden vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte entdeckten über hundert Lachgasflaschen mit unterschiedlichen Füllständen. Laut Polizei wurden diese nach ersten Erkenntnissen vor Ort flaschenweise an die Gäste herausgegeben. Die Party wurde zunächst aufgelöst und die Örtlichkeit geräumt. Zur Klärung der Hintergründe sowie zur Prüfung etwaiger vorliegender gewerberechtlicher Verstöße oder Körperverletzungsdelikte ermittelt die Polizei weiter.