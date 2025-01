Der S-Bahnhof „Hirschgarten“ soll schöner werden, dafür setzten sich die Bezirksausschüsse Laim und Neuhausen-Nymphenburg ein

Die Aufenthaltsqualität am S-Bahnhof „Hirschgarten“ möge „weiterentwickelt“ werden, dafür setzen sich die beiden benachbarten Bezirksausschüsse Laim (BA 25) und Neuhausen-Nymphenburg (BA 9) ein. Der S-Bahnhof, der im Dezember 2009 in Betrieb genommen wurde, liegt unterhalb der Friedenheimer Brücke und gehört in den Zuständigkeitsbereich beider Bürgergremien aus den Bezirken Laim und Neuhausen-Nymphenburg. Das Warten am Bahnsteig beurteilen Vertreter beider BAs als unschön, es sei im Vergleich zu anderen S-Bahnhöfe „sehr ungemütlich und zugig“. „Die ganze Anmutung ist abweisend, für die Wartenden unangenehm und lädt nicht dazu ein, die S-Bahn gerne zu benutzen“, so heißt es in einem gemeinsamen Schreiben, auf das sich die Gremien nach einem Ortstermin einigten. Die Stadt bzw. das Baureferat wird darin nun gebeten, das Anliegen zur Verschönerung an die Deutsche Bahn weiterzuleiten, die für den S-Bahnhof zuständig ist.