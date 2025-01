Der Laimer Bahnhof ist nach wie vor eine große Baustelle. Gleise für die zweite Stammstrecke werden gebaut, ein neuer Bahnhof entsteht und auch die sogenannte Umweltverbundröhre, ein zusätzlicher Tunnel unter den Gleisen, durch den einmal öffentliche Verkehrsmittel fahren sollen. Aufgrund der Bauarbeiten fällt der Aufzug am Laimer S-Bahnhof aus. Mobilitätseingeschränkte Personen können demnach nicht zum Bahnsteig gelangen und werden daher gebeten entweder am S-Bahnhof Pasing oder Hirschgarten aus- bzw. einzusteigen. Der Laimer Bürger Timo Wagner sprach kürzlich bei der Bürgerversammlung vor und regte an, dass – solange der S-Bahnhof nicht barrierefrei zugänglich sei – ein Hol- und Bringservice für mobilitätseingeschränkte Personen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden möge. So könnten zum Beispiel Ruftaxts o.Ä. zum Einsatz kommen, damit alle Bürger mobil bleiben können. Nachdem die Bürgerversammlung diesem Antrag mit großer Mehrheit zustimmte, wurde er an die Stadtverwaltung empfohlen.