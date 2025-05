Bingo ist ein weltweit beliebtes und berühmtes Gesellschaftsspiel. Am Dienstagnachmittag, 27. Mai, werden im ASZ Laim zusammen einige Runden Bingo gespielt. Beginn ist um 13.30 Uhr und es fällt ein Unkostenbeitrag an. Anmeldungen sind möglich bis Freitag, 23. Mai, unter asz-laim@awo-muenchen.de.

Das Bingo spielen findet in der Cafeteria des ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22) statt.