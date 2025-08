Am Sonntag, 3. August, erreichten die Einsatzzentralen der Polizei und des Rettungsdienstes mehrere Anrufe zu einem Linien-Gelenkbus, der auf der A 96 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Laim und dem Autobahnende frontal gegen einen Brückenpfeiler der Westendstraße gefahren war.

Spurenlage und Zeugenaussagen lassen derzeit darauf schließen, dass der Fahrer zunächst die linke Leitplanke touchiert hatte und mit dem rund 18 Tonnen schweren Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abkam, die rechte Leitplanke durchschlug und frontal gegen den Brückenpfeiler prallte.

Der Fahrer, ein 57-Jährige Münchner, wurde durch den Aufprall schwer verletzt und umgehend in ein Klinikum eingeliefert. Am Gelenkbus entstand ein massiver Frontschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 40.000 Euro geschätzt. An Verkehrseinrichtungen, insbesondere an den tangierten Leitplanken, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Da es sich um eine Leerfahrt handelte, wurden keine Fahrgäste verletzt.