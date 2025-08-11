„Alte Heimat“ wird mit Videogegensprechanlagen nachgerüstet

„Dies bedeutet eine Ungleichbehandlung“, erklärt nun Renate Spannig (Grüne), Beauftragte für Menschen mit Behinderung und für Inklusion im Bezirksausschuss Laim (BA 25). Sie reichte daher jüngst einen Antrag im Gremium ein, mit dem die Stadtverwaltung gebeten wird, die Anschaffung der Videogegensprechanlagen für alle gehörlosen Mieter in der Wohnanlage Kiem-Pauli-Weg zu prüfen. Die betroffenen Bewohner bräuchten die Gewissheit, dass die Kamers durch Stiftungsgelder gesichert werden und man nicht in jedem Einzelfall und in langwierigen Prozessen um jede Kamera kämpfen bzw. Petitionen auf den Weg bringen müsste – was zuletzt der Fall war. „Als Behindertenbeauftragte BA 25 unterstütze ich das Anliegen, unbürokratisch, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Nachrüstung von Videosprechanlage für alle gehörlosen Menschen zu finanzieren“, heißt es in ihrem Antrag.

Jüngst erst hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter auf die eingereichte Petition reagiert und in einem Brief an die gehörlosen Mieter in der „Alten Heimat“ erklärt: „Ich verstehe, dass die nachträgliche Ausstattung der Wohnungen mit Videogegensprechanlagen für die betroffenen Mieterinnen und Mieter von großer Bedeutung ist.“ Die Münchner Wohnen, die inzwischen für die Siedlung verantwortlich ist, kläre derzeit die Finanzierung der Kameras durch die Stiftung. „Diese sind für zwei Wohnungen vorgesehen, die nachträglich von Mietparteien mit entsprechendem Bedarf bezogen wurden“, erklärt der Oberbürgermeister, der vor Kurzem zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Münchner Wohnen gewählt wurde. „Ich bin zuversichtlich, dass eine unkomplizierte Lösung zeitnah gefunden wird, und freue mich, dass damit Ihrem Anliegen Rechnung getragen werden kann.“

Damit habe sich eigentlich der Antrag der Behindertenbeauftragten erledigt, findet Carsten Kaufmann, SPD-Fraktionssprecher im BA. Dennoch verabschiedete das Gremium den Antrag schließlich einstimmig, um nachdrücklich zu verdeutlichen, dass man die gehörlosen Mieter in der „Alten Heimat“ in ihrem Anliegen unterstützt. Aus dem von Renate Spannig formulierten Antrag wurde jedoch der Passus gestrichen, mit dem eine generelle Anschaffung von Videogegensprechanlage in allen Wohnanlagen für alle gehörlose Mieter angefordert wurde.