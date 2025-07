Über Montessori-Spielmaterialien für Inklusionskinder im Wert von 9.500 Euro durfte sich jüngst der Kooperative Ganztag (KoGa) an der Grundschule in der Schrobenhausener Straße freuen. Gespendet wurde das Material vom Verein Landesarbeitsgemeinschaft Bayern (LAG), Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e. V., der damit eine Investition für inklusive Bildung machte, die „sichtlich gut umgesetzt“ worden sei, wie Vereinsvertreter Jürgen Stippler bei der Scheckübergabe betonte. Die Inklusionsklassen des KoGa dürfen sich nun über verschiedene Neuanschaffungen wie etwa eine Wassersäule, aufbaubare Rückzugshöhlen oder auch einen Tischkicker freuen.

„Jede Spende ist ein Beitrag, um eine inklusive Grundschule zu einem Ort des Miteinanders, des Lernens und des Wachstums für alle Kinder zu machen“, freut sich Eni Hollnbuchner-Helmschrott, Vorsitzende des Elternbeirats KoGa. „Gemeinsam schaffen wir eine Welt, in der Vielfalt gefeiert und jeder Einzelne wertgeschätzt wird.“

Lea Ziegler, eine ehemalige Schülerin und Inklusionskind an der Grundschule ergänzt: „Die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Schrobenhausener Straße überzeugt durch ihr offenes Konzept mit vielfältigen Lernstationen, die jahrgangsübergreifende Durchlässigkeit und die gelungene Inklusion – unterstützt durch tolle Angebote wie den von der LAG Bayern Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e. V. finanzierten Wasser-Sand-Spieltisch.“

Die LAG Bayern ist ein Verein, den es seit 30 Jahren gibt. Die ehrenamtliche Gemeinschaft besteht aus Menschen mit Behinderung, deren Angehörigen und Unterstützern, die sich für Inklusion in den Bereichen Bildung, Arbeit, Freizeit und Wohnen einsetzt.