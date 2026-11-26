In der Nacht auf Sonntag, 22. November, gegen 2.40 Uhr befand sich ein 35-Jähriger auf dem Weg zur U-Bahnstation Laimer Platz. Dabei traf er auf zwei bislang unbekannte Männer, die sich laut Polizei homophob äußerten. Als der 35-Jährige die beiden Männer darauf ansprach, sollen diese ihn ebenfalls homophob beleidigt haben.

Im weiteren Verlauf folgten die beiden Männer dem 35-Jährigen bis zur U-Bahnstation Laimer Platz. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Beteiligten. Dabei wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß. Der 35-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen.

Ein Täter war nach Angaben der Polizei 22 Jahre alt und 178 cm groß, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Adidas-Hose.