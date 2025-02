Zuspruch für Erläuterungstafel für alte Schulportale

„Erste Schritte sind gemacht“, freut sich Gerhard Laub (Grüne), Mitglied des Bezirksausschusses Laim (BA 25) und im dortigen Unterausschuss (UA) Kultur aktiv. Dieser hatte sich dafür eingesetzt, dass die Eingangstüren der Grund- und Mittelschule an der Fürstenrieder Straße 30 mit Erläuterungsschildern versehen werden. Die an beiden Türstöcken angebrachten Sprüche sollten damit historisch kritisch eingeordnet werden. Zuspruch für die Idee kommt nun vom Referat für Bildung und Sport, das ein solches Erläuterungsschild begrüßt. Zur Anbringung fehlt aber noch die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde.

„Lern für die Zeit, werd‘ tüchtig fürs Haus! Gewappnet ins Leben trittst du hinaus!“, so ist über dem rechten Eingangsportal der Grund- und Mittelschule in der Fürstenrieder Straße zu lesen. Am linken Türstock steht: „Stähl‘ deine Kraft, greif wacker an! Ein rechter Knab‘ - ein rechter Mann.“

Die Schule an der Fürstenrieder Straße wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und gehört heute zu den historisch wertvollen Denkmälern Laims. Kleine Giebel oder das Zwiebeltürmchen, das aus dem Dach emporragt, gehören zu den typischen Merkmalen des Baustils der Epoche. Und auch der Text, der über den beiden Eingangstüren zu lesen ist, spiegelt die Zeit wider und entspricht den damaligen Anschauungen. Vor über hundert Jahren gingen hier Mädchen und Jungen getrennt ins Schulhaus und bekamen bereits am Eingang einen für damalige Begriffe jeweils passenden Leitsatz für den Schultag mit. Der Unterausschuss (UA) Kultur des BA Laim machte darauf aufmerksam, dass die Texte die Erziehungsziele der wilhelminischen Epoche darstellen und eine Kontextualisierung für heutige Leser bedürfen. Vor zwei Jahren stellte der UA Kultur daher einen Antrag und forderte Erläuterungsschilder.