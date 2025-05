Mit 1.360 Euro bezuschusst der Bezirksausschuss Laim (BA 25) das Kirchenchorkonzert in St. Philippus. „Das ist eine gute Sache“, warb Margit Meier, Vorsitzende des Unterausschusses Kultur für die Bewilligung der Förderungen bei ihren BA-Kollegen. Mit Erfolg, denn die BA-Mitglieder stimmten einstimmig für die Gewährung der vollen Summe aus dem Stadtbezirksbudget.

Das Chorkonzert unter der Leitung von Beatrice-Maria Weinberger findet am 1. Juni, um 18 Uhr in St. Philippus (Westendstraße 249) statt. Nähere Infos werden in den Schaukästen des Pfarrverbands und unter www.pfarrverband-laim.de veröffentlicht.