Unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger” lädt die Pfarrjugend St. Philippus am Samstag, 7. Februar, zum Wohltätigkeitsball ein. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim von St. Philippus (Westendstr. 249). Die Gäste dürfen sich auf Tanz, Musik, gutes Essen und Getränke sowie eine Zeit mit alten und neuen Bekannten freuen. Der Eintritt kostet 30 Euro. Der Erlös kommt verschiedenen wohltätigen Organisationen zugute. Eine Kartenreservierung ist möglich per Mail an ballleitung.st.philippus@gmail.com oder bei Emilia Eicher unter Tel. 0152/27174164.