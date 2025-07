Am Freitag, 18. Juli, um 10 Uhr, findet in der Mitterfeldstraße 20 das Internationale Kinder- und Jugendchorfestival PUERI CANTORES 2025 in München statt.

Besonders spannend sind die zwei Chöre aus Mexiko mit über 30 Sängerinnen und Sängern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und der Besuch ist sehr empfehlenswert!

Besucher erleben internationale Chormusik hautnah – eine tolle Gelegenheit, kulturelle Vielfalt zu entdecken und gemeinsam schöne Momente zu genießen!