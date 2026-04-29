LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)FreizeitSeniorenSpanien
Veröffentlicht am 29.04.2026 11:59

Spanisches Frühstück im ASZ Laim

Am Donnerstag, 21. Mai, findet ab 9.45 Uhr ein spanisches Frühstück im Alten- und Service-Zentrum Laim (Kiem-Pauli-Weg 22) statt. Gespeist werden darf in der Cafeteria des Hauses.

„Heute verwöhnen wir Sie mit Tortillas, Serranoschinken und feinem Manchegokäse von der iberischen Halbinsel. Schmackhafte Datteln im Speckmantel und frische Oliven runden den Genuss ab”, schreibt das ASZ Laim im Programmheft.

Die Teilnahme kostet 6 Euro. Es können maximal 15 Personen teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt bis Mittwoch, 13. Mai, im ASZ Laim unter Tel. 575014 oder per E-Mail an asz-laim@awo-muenchen.de.

Das könnte Sie auch interessieren
Erding
Der BRK-Seniorenausflug führt in diesem Jahr an den schönen Ammersee. (Foto: hw)
BRK lädt zum Seniorenausflug
29.04.2026 14:55 Uhr
query_builder1min
Moosach (München)
Im Nachbarschaftstreff Untermenzinger Straße 76 veranstaltet die Polizei einen Workshop. (Foto: bas)
„Vorsicht! Trickbetrug”: Workshop der Münchner Polizei
28.04.2026 08:34 Uhr
query_builder1min
Feldmoching (München) Fasanerie (München)
Von St. Peter und Paul aus führt der Bittgang in die Fasanerie. (Foto: mha)
Gottesdienst für Senioren und Bittgang am 12. Mai
24.04.2026 15:02 Uhr
query_builder1min
Seniorenfrühstück in St. RitaSicherheitstraining für Radfahrer„Spanish Nights” im Kunstforum ArabellaparkUnbeschwerte Stunden auf dem Frühlingsfest erlebtHumor, Musik und EinfühlungsvermögenTradition und Gemütlichkeit: Moosacher Maifest lockt mit Festzeltbetrieb und vielem mehrPolizei gelingt Festnahme von TrickbetrügernEhrenamtliche mit Herz für Senioren gesuchtASZ Harlaching: Jede Menge für Senioren gebotenGrundkurs Seniorenbegleitung startetSenior erkennt Schockanruf: Verdächtiger festgenommenNeues Angebot im Kursana DomizilTanzparty im ASZBedarf steigt weiterTrickbetrug und Trickdiebstahl: Polizei informiert in der Stadtbibliothek Moosach
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north