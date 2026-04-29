Spanisches Frühstück im ASZ Laim

Am Donnerstag, 21. Mai, findet ab 9.45 Uhr ein spanisches Frühstück im Alten- und Service-Zentrum Laim (Kiem-Pauli-Weg 22) statt. Gespeist werden darf in der Cafeteria des Hauses.
„Heute verwöhnen wir Sie mit Tortillas, Serranoschinken und feinem Manchegokäse von der iberischen Halbinsel. Schmackhafte Datteln im Speckmantel und frische Oliven runden den Genuss ab”, schreibt das ASZ Laim im Programmheft.
Die Teilnahme kostet 6 Euro. Es können maximal 15 Personen teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt bis Mittwoch, 13. Mai, im ASZ Laim unter Tel. 575014 oder per E-Mail an asz-laim@awo-muenchen.de.