Eine sogenannte „Regenbogenbank“ soll künftig am Laimer Kreisel für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz stehen und zugleich die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern. Dafür setzen sich die Grünen im Bezirksausschuss Laim (BA 25) ein. „Die Regenbogenbank steht für ein offenes und respektvolles Miteinander aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder Lebensweise“, heißt es in dem von Manuela Fritz (Grüne) initiierten Antrag.

„Die Aufstellung der Bank an diesem Standort unterstreicht die Botschaft der Vielfalt und des Zusammenhalts im Stadtteil Laim“, so Fritz. Vor dem Eingang zur Laimer Röhre, also an einem besonders hoch frequentierten Ort, könnte die neue Sitzgelegenheit mit Botschaft positioniert werden, so der Vorschlag der Antragstellerin. Der BA stimmte geschlossen für die Aufstellung der Bank und auch den Standortvorschlag. Nun bleibt die Einschätzung der Stadtverwaltung zur Machbarkeit abzuwarten.